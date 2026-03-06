Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Seahaven live on tour

teilen
mailen
teilen

April 2026

Mai 2026

Alles über Seahaven

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Great White: Brett Carlisle über mögliches neues Album
Brett Carlisle, Great White
Great White-Sänger Brett Carlisle erklärte, man arbeite an neuem Material. Ein Termin für das nächste Album steht noch nicht fest.
In einem Interview mit ‘The Metal Gods Meltdown’ sprach Great White-Sänger Brett Carlisle über die Zusammenarbeit im Songwriting mit Gitarrist Mark Kendall sowie Rhythmusgitarrist und Keyboarder Michael Lardie. Dabei ließ er ebenfalls durchblicken, ob bald mit neuer Musik der Band zu rechnen sei. Neue Musik in Arbeit? „Mark und ich schreiben wirklich gut zusammen. Ich lebe in Alabama, er in Kalifornien, also ist eine große Distanz zwischen uns. Aber wir haben uns gegenseitig Sachen zugeschickt“, sagte Carlisle. „Wir haben mal drei Songs in nur wenigen Stunden fertiggestellt, einfach so beim Schreiben. Wir haben uns super verstanden. Und genauso ist es…
Weiterlesen
Zur Startseite