She Past Away live on tour

Bonfire gönnen sich einen weiteren Sängerwechsel: Der alte Bekannte Alexx Stahl gibt sein Comeback bei den Hard-Rockern - trotz Kontroversen.
Bei Bonfire gibt es wieder einmal personelle Veränderungen. Alles im allem dürften sich die Fans allerdings darüber freuen, denn der geschätzte Sänger Alexx Stahl heuert erneut bei den deutschen Hard-Rockern an. Die Begründung dafür: Stahl passt offenbar besser zur künstlerischen und musikalischen Identität der Band, wie Gitarrist Hans Ziller und Co. in den Socials informieren. Zurück zum Markenkern "Willkommen zurück, Alexx!", verkünden die Ingolstädter. "Nach unserem Ausflug in härtere Heavy Metal-Gefilde und den darauffolgenden Veränderungen standen wir vor einer entscheidenden Frage: Was wollen wir wirklich? Während der Dreharbeiten zu ‘Rock’n’Roll Survivor’ wurde eines mehr als deutlich: Bonfire haben einen klaren…
