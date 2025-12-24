Ski’s Country Trash live on tour

Ex-Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz lässt nichts anbrennen, kündigt ihr Solodebüt an und stellt direkt ihre die erste Single vor.

Nachdem uns am gestrigen Sonntag die Nachricht, dass Alissa White-Gluz bei Arch Enemy aufhört, aus komplett heiterem Himmel traf, legt die Kanadierin nun direkt nach. Die Sängerin hatte bereits angedeutet, dass sie zuletzt an einem oder mehreren Projekten gearbeitet hat. Jetzt kündigt die 40-Jährige nicht nur ihr erstes Soloalbum an, sondern hat auch schon eine erste Single daraus veröffentlicht. ‘The Room Where She Died’ könnt ihr euch unten anhören. Auf neue Ziele Dazu schreibt Alissa White-Gluz: "Ich hoffe, ihr liebt diese erste Darbietung von meinem kommenden Soloalbum. ‘The Room Where She Died’ ist ein Song, der sich wahrlich befriedigend für mich…