Sugar live on tour

Ende 2025 haben Metal Church sich mit neuer Besetzung zurückgemeldet – für (Ex-)Sänger Marc Lopes scheinbar eine unerwartete Entwicklung.
Im November des vergangenen Jahres kündigten Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt an, dass Bassist David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) Metal Church fortan komplettieren. Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Sänger Marc Lopes hat im Vorfeld wohl niemand Bescheid gesagt. Zumindest behauptet dies Letzterer und schimpft gegen Vanderhoof und Van Zandt. Marc Lopes stieß im Sommer 2022 zu Metal Church als Ersatz für Mike Howe, der im Juli 2021 tragischerweise verstarb. 2023 erschien die Platte CONGREGATION OF ANNIHILATION, mit der es 2024 auf Tour gehen sollte. Gleich…
