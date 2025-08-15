March live on tour

Ihr braucht eine gepflegte Nachbereitung des Live-Abschieds von Black Sabbath und Ozzy Osbourne? Sollt ihr gerne haben!

Es war das epischste Livehappening des Wochenendes (neben der 60-Jahre-Feier der Scorpions in Hannover, versteht sich): Ozzy Osbourne und Black Sabbath standen am 5. Juli 2025 im Villa Park von Birmingham ein letztes Mal auf der Konzertbühne. Zu Gast waren zudem eine ganze Latte von Bands und Stars aus der Rock- und Metal-Welt — darunter Mastodon, Rival Sons, Anthrax, Halestorm, Lamb Of God, Alice In Chains, Gojira, Pantera, Tool, Slayer, Guns N’ Roses und Metallica. Wir haben für euch alle Setlists sowie Videos aller Black Sabbath- und Ozzy Osbourne-Songs zusammengetragen. Mastodon Black Tongue Blood And Thunder Supernaut (Black Sabbath-Cover) Rival…