Sunflowers live on tour

Armored Saint-Frontmann John Bush verrät das Veröffentlichungsdatum des kommenden Albums der Band, und wie es klingen soll.
Seit PUNCHING THE SKY (2020) wartet die Metal-Welt auf einen Nachfolge-Album von Armored Saint. Nun ließ Sänger John Bush im Interview mit Mike Strigl die Bombe platzen: Die nächste Platte steht bereits in den Startlöchern. Und ein Veröffentlichungsdatum für die neue Musik gibt es ebenfalls bereits. Nächstes Album: Das ist bisher bekannt „Ich darf den Namen des Albums noch nicht nennen, obwohl wir ihn bald bekannt geben sollten, da wir fast alle Mixe fertig haben“, sagte Bush über den Fortschritt des Arbeitsprozesses des neuen Armored Saint-Albums. „Es klingt fantastisch. Jay Ruston mischt es, der auch die letzten beiden Alben gemischt…
