Svetlanas live on tour

Oktober 2025

November 2025

Alles über Svetlanas

Der Metal-Soundtrack von ‘Alien: Earth’ - alle Songs
Alien: Earth
Im Weltraum hört dich niemand schreien: Die Serie ‘Alien: Earth’ kommt mit Rock-Soundtrack.
Mit der achten Episode ‘Die wahren Monster’ lief Ende September 2025 das Finale der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ auf Disney+. Die Science-Fiction-Horrorserie, die den aus der ‘Alien’-Filmreihe erstmals in die Serienwelt und auf die Erde holt, wurde von der Kritik und Fans sowohl gelobt als auch geschmäht. Einig sind sich alle: Der Metal-Soundtrack kann was! Im Weltraum hört dich niemand schreien Jede der acht Episoden der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ endet mit einem Rock- oder Metal-Song, vornehmlich aus den Achtziger- und Neunziger Jahren. Mit dabei sind unter anderem Black Sabbath, Metallica und Godsmack. ‘Alien: Earth’-Showrunner Noah Hawley erklärt…
