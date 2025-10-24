Svetlanas live on tour

Im Weltraum hört dich niemand schreien: Die Serie ‘Alien: Earth’ kommt mit Rock-Soundtrack.
Mit der achten Episode ‘Die wahren Monster’ lief Ende September 2025 das Finale der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ auf Disney+. Die Science-Fiction-Horrorserie, die den aus der ‘Alien’-Filmreihe erstmals in die Serienwelt und auf die Erde holt, wurde von der Kritik und Fans sowohl gelobt als auch geschmäht. Einig sind sich alle: Der Metal-Soundtrack kann was! Im Weltraum hört dich niemand schreien Jede der acht Episoden der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ endet mit einem Rock- oder Metal-Song, vornehmlich aus den Achtziger- und Neunziger Jahren. Mit dabei sind unter anderem Black Sabbath, Metallica und Godsmack. ‘Alien: Earth’-Showrunner Noah Hawley erklärt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.