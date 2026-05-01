Taj Farrant live on tour

Seit 2022 steht Lisa Johansson wieder am Mikro der Gruppe und ist auch auf dem bewegenden neuen Studiowerk IN SOMNOLENT RUIN zu hören.

Das komplette Plattenteller-Interview mit Lisa Johansson von Draconian findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Lisa Johansson: MOONFLOWERS von Swallow The Sun. MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? LJ: Es käme mir etwas überhöht vor, hier ein spezifisches Album hervorzuheben, doch zuerst in den Kopf kam mir INVISIBLE TOUCH von Genesis. Ich habe es nach dem Tod meines 18-jährigen Stiefbruders viel gehört. Er hatte mir das Album zusammen mit einigen…