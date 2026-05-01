Dave Hause & The Mermaid live on tour

Mit dem Ende Februar erscheinenden SIDE 1 beginnt der 50-jährige Philip Shouse seine Solokarriere als Sänger und Gitarrist.
Das komplette Plattenteller-Interview mit Philip Shouse findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Philip Shouse: Eine Pressung von THE BEATLES auf weißem Vinyl aus dem Jahr 1978! MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? PS: Da gab es wirklich viele. Ein für mich sehr wichtiges Album war das Debüt von Van Halen. ‘Eruption’ hat mein Leben verändert und mich ab dem ersten Hören auf einen neuen Kurs gebracht. Danach war ich ein…
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