Show Me The Body live on tour

Mit WE ARE THE GODS THAT TEAR OURSELVES APART legen die Schwaben Necrottedihr sechstes Studioalbum vor.
Das komplette Tattoo-Special mit Fabian Fink findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dass Necrotted groß denken, hört man nicht nur ihrer epochalen Musik an – man erkennt es bereits beim Blick auf die Tätowierungen von Vokalist Fabian Fink. METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden? Fabian Fink: Tattoos haben mich immer fasziniert. Anfangs war ich unsicher: Welche Motive würde ich mir wirklich stechen lassen wollen? Wo sollten sie platziert sein? Und wie…
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