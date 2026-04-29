The Temperance Movement live on tour

In würdigendem Andenken erinnert sich Sid Wilson an den ehemaligen Slipknot-Drummer Joey Jordison.
Slipknot-DJ Sid Wilson erinnert sich in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Get On The Bus an den 2021 verstorbenen Joey Jordison und lobt das Vermächtnis des ehemaligen und langjährigen Drummers von Slipknot. Sid Wilson macht deutlich, dass ihre Freundschaft auch nach Jordisons Trennung von Slipknot bestehen blieb. „Er war damals nicht mehr in der Band… Ich war immer noch mit Joey befreundet und habe unsere Freundschaft immer aufrechterhalten. Ich mag den Kerl sehr“, so Wilson. Im Hinblick auf Joey Jordisons Tod zeigt sich Wilson nachdenklich und betont, wie schwer es sei, solche Verluste wirklich zu begreifen: „Ja, das ist alles…
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