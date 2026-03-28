Takida live on tour

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Billy Corgan: "Rock-Musik wurde absichtlich gedrosselt"
Billy Corgan bei einem Smashing Pumpkins-Konzert am 24. August 2025 in der Helsinki Ice Hall
Gibt es eine geheime Verschwörung gegen Rock-Musik? Billy Corgan von The Smashing Pumpkins hat da so eine Theorie…
Es haben sich schon ein paar Musikgrößen darüber ausgelassen, dass Rock-Musik heutzutage einen schwierigen Stand hat — darunter Gene Simmons ("Rock ist tot.") und der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson ("Rock ist tot in Amerika."). The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan stößt nun ins gleiche Horn und hat in seinem ‘The Magnificent Others’-Podcast eine Theorie dazu vorgebracht, warum gitarrenlastige Musik nicht mehr den Status hat wie in den Siebziger-, Achtziger- und frühen Neunziger Jahren. Verschwörung gegen Rock? Im Gespräch mit seinem Gast Conrad Flynn führt Billy Corgan aus: "Ich sage es ganz offen: Ich glaube, dass Rock absichtlich in der Kultur gedrosselt…
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