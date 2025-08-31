The Callous Daoboys live on tour

Nach den Buhrufen gegen ihn beim letzten Konzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne hat sich David Draiman zu Wort gemeldet.

Beim Live-Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne verlebte ein Gastsänger ein paar für ihn uncoole Augenblicke. Denn punktuell buhten die Zuschauer Disturbed-Frontmann David Draiman aus, welcher als Teil der ersten Supergruppe ‘Shot In The Dark’ und ‘Sweet Leaf’ zum Besten gab. Warum die Fans den Musiker auspfiffen, liegt wohl darin begründet, dass der jüdische Metaller offen und lautstark für sein Heimatland Israel eintritt und bereits Bomben des israelischen Militärs, die tatsächlich im Gazastreifen abgeworfen wurden, mit seiner Unterschrift versehen hat. Immer noch da Nun hat David Draiman bei Facebook auf die Buhrufe reagiert. "Wie ihr sehen könnt, wurde ich nicht von…