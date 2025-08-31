Dick Brave live on tour

Während seine Kollegen von Malevolent Creation durch Europa touren, liegt Gitarrist Phil Fasciana noch immer auf der Intensivstation.

Malevolent Creation sind seit dem 10. Juli auf Europatournee. Nur wenige Tage später wurde Gründungsgitarrist Phil Fasciana mit einer „schweren bakteriellen Lungenentzündung“ ins Krankenhaus im französischen Montpellier eingeliefert. Dort befindet er sich noch immer. Unterdessen absolvieren Jesse Jolly (Bass, Gesang), Ronnie Parmer (Schlagzeug) und Chris Cannella (Gitarre) die anstehenden Live-Termine zu dritt. Vorsichtig optimistisch Außerdem halten seine Band-Kollegen die Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Erst meldete sich Jesse Jolly mit einer Videobotschaft über die offzielle Facebook-Seite der Band. In dieser erklärt er, dass sich einige von Phil Fascianas Werten „dank der intravenösen Medikamente, wieder etwas normalisieren“, sein Zustand jedoch…