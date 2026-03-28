The Dwarves live on tour

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Blaze Bayley hört mit Meet & Greets auf
Blaze Bayley
Der einstige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley gibt seiner Gesundheit Vorrang und verzichtet deshalb unter anderem auf Meet & Greets.
Blaze Bayley ist bekannt dafür, gerne mit seinen Fans auf Tuchfühlung zu gehen. Ein paar Aktivitäten, die in diese Richtung gehen, schränkt der zwischenzeitliche Iron Maiden-Frontmann nun jedoch ein. So sieht der 62-Jährige ab sofort davon ab, Meet & Greets und Signierstunden abzuhalten. Zu diesem Schritt sieht sich der Brite im Prinzip aus zwei Gründen bewogen: Zum einen wegen seiner Gesundheit, und zum anderen, um die Abzocke seiner Anhänger zu vermeiden. Neue Prioritäten "Ich habe mich dazu entschieden, keine kostenlosen und inkludierten Meet & Greets sowie Signing Sessions bei meinen Headliner-Konzerten mehr zu machen", fängt Blaze Bayley seine Erläuterungen an.…
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