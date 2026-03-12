The Pogues live on tour

Heavysaurus: Das Kinderreporter-Interview im Video.
Nicht nur Nachwuchs-Metal-Fans stehen auf Heavysaurus – die Dinos (und der Drache) begeistern mit Songs wie ‘Kaugummi ist mega’, ‘Pommesgabel’ und ‘Irosaurus’ jung und alt auf Metal-Festivals, während ihrer nie enden wollenden Tournee und natürlich auf Platte. Das neue Heavysaurus-Album METAL ist am 30.1.2026 erschienen. Da bleibt nicht viel Gelegenheit, durchzuschnaufen – trotzdem hat sich Heavysaurus-Gitarrentechniker Christof Leim die Zeit genommen, METAL HAMMER-Nachwuchsreporter Dylan Thießies zum Interview zu treffen. Hier erklärt er, ob Drache Riffi Raffi schon immer Gitarre spielen wollte, welches Lied er (also: Riffi Raffi) am liebsten live spielt und was das bisher tollste Heavysaurus-Konzert war. Heavysaurus: Das…
