Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Pogues live on tour

teilen
mailen
teilen

November 2026

Alles über The Pogues

teilen
mailen
teilen
Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker (Video)
Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker
Heavysaurus: Das Kinderreporter-Interview im Video.
Nicht nur Nachwuchs-Metal-Fans stehen auf Heavysaurus – die Dinos (und der Drache) begeistern mit Songs wie ‘Kaugummi ist mega’, ‘Pommesgabel’ und ‘Irosaurus’ jung und alt auf Metal-Festivals, während ihrer nie enden wollenden Tournee und natürlich auf Platte. Das neue Heavysaurus-Album METAL ist am 30.1.2026 erschienen. Da bleibt nicht viel Gelegenheit, durchzuschnaufen – trotzdem hat sich Heavysaurus-Gitarrentechniker Christof Leim die Zeit genommen, METAL HAMMER-Nachwuchsreporter Dylan Thießies zum Interview zu treffen. Hier erklärt er, ob Drache Riffi Raffi schon immer Gitarre spielen wollte, welches Lied er (also: Riffi Raffi) am liebsten live spielt und was das bisher tollste Heavysaurus-Konzert war. Heavysaurus: Das…
Weiterlesen
Zur Startseite