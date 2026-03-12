Mogwai live on tour

2025 absolvierten Sodom ihre vorerst letzten Konzerte. Tom Angelripper erzählt, wie er die freie Zeit nutzt und was die Zukunft bringt.
Die deutschen Thrash-Metal-Veteranen Sodom haben vergangenen Sommer mit THE ARSONIST ihr 17. Studioalbum veröffentlicht. Schon einige Monate zuvor verkündete Frontmann und Bassist Tom Angelripper, auf unbestimmte Zeit eine Pause vom Tour-Leben einzulegen. Im Interview mit METAL HAMMER erklärte der (noch) 62-Jährige: „Es wird keine Tournee zum Album geben, und die Songs werden nicht live präsentiert – zum Leidwesen von Plattenfirma und Booking-Agentur. Ich habe für mich entschieden, dass ich mehr Zeit für meine Familie, Freunde, Hobbys und mich selbst brauche“ Alles, nur keine Tourneen Von This Day In Metal erneut auf die Auszeit angesprochen, gab Angelripper kürzlich zu Protokoll: „Ich…
