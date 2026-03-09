Orden Ogan live on tour

Iron Maiden richten diesen Sommer im englischen Knebworth mit dem Eddfest ein eigenes Open Air mit allem Drum und Dran aus.
Dass Iron Maiden am 11. Juli 2026 in Knebworth spielen, ist nicht neu. Bei der Verkündung dieser Show versprachen Steve Harris und Co., dass sie daraus eine "Maiden-Welt" machen wollen, "die alle Fans genießen können". Dem lassen die Briten nun Taten folgen, denn an jenem Termin steigt das Eddfest. Während die Eisernen Jungfrauen dabei ihr "Run For Your Lives"-Programm auffahren (was der letzte UK-Auftritt der Gruppe bis 2028 sein wird), haben sie sich mit Airbourne, The Darkness, The Hu und The Almighty namhafte Vorbands angelacht. Alles für die Fans Darüber hinaus gibt es beim Eddfest verschiedene Themenbereiche und Bars. Zum…
