Black Sabbitch live on tour

April 2026
- Do. 9.4.2026 Black Sabbitch live in Potsdam 🎫
- Fr. 10.4.2026 Black Sabbitch live in Schwerin 🎫
- Sa. 11.4.2026 Black Sabbitch live in Bremen 🎫
- So. 12.4.2026 Black Sabbitch live in Flensburg 🎫
- Di. 21.4.2026 Black Sabbitch live in Köln 🎫
- Mi. 22.4.2026 Black Sabbitch live in Saarbrücken 🎫
- Fr. 24.4.2026 Black Sabbitch live in Aschaffenburg 🎫
- Sa. 25.4.2026 Black Sabbitch live in Unterwaldhausen 🎫
