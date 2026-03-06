Zeke live on tour

Roy Khan (Conception, Ex-Kamelot) macht Nägel mit Köpfen. Derzeit arbeitet der Sänger an seiner ersten Soloplatte.
Nachdem er sich 2011 von Kamelot verabschiedet hatte, war es einige Jahre still um Roy Khan. 2018 meldete sich der Sänger schließlich solo mit der Nummer ‘For All’ zurück. Wenige Wochen später vermeldeten er und die anderen Mitglieder der norwegischen Progressive-Metaller Conception nach 13 Jahren ihre Wiedervereinigung. Trotzdem verfolgt Khan weiter seine Solokarriere. Erste Worte Erstmals Ende 2024 angekündigt, scheinen die Arbeiten am ersten Langspieler von Roy Khan voranzuschreiten. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post teilte der Musiker einen Moment aus dem Schreibprozess mit den Worten: „Ich schreibe gerade die ersten drei Zeilen des ersten fertigen Songs für mein erstes Soloalbum…
