Voilà live on tour

Clawfinger-Rapper Zak Tell erläutert offenherzig, warum sich die Schweden 19 Jahre für einen neuen Longplayer Zeit gelassen haben.
Clawfinger haben bekanntlich ein neues Album am Start: BEFORE WE ALL DIE erscheint am 20. Februar über das Reigning Phoenix-Sublabel Perception. Da der Vorgänger LIFE WILL KILL YOU bereits vor 19 Jahren rausgekommen ist, drängt sich natürlich die Frage nach der langen Wartezeit auf. Und diese hat Frontmann Zak tell im Interview bei The Metal Gods Meltdown beantwortet. Wellenbewegung "Was ist geschehen? Das Leben ist geschehen", gibt sich Tell offen. "Als wir im Jahr 2007 unsere letzte Tournee spielten, wussten wir bereits, dass uns das Geld ausgeht. Das passiert Menschen die ganze Zeit. Wir konnten von Clawfinger von 1993 bis…
