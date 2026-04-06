The Rubettes live on tour

Metal Church waren von Streit geplagt. Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof spricht darüber, warum die Band nun wieder ein neues Line-up hat.
Um Metal Church ist es selten ruhig. Zuletzt machten Kommentare von Ex-Sänger Marc Lopes die Runde, in denen er sich über die Band ausließ. Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof äußert sich nun im Interview mit Sea Of Tranquility zu dem veränderten Line-up und erklärt, wie es zustande kam. Kein Spaß Der Gitarrist erklärt: "Vor ungefähr zwei Jahren, nach unserer Australien-Tour, eskalierten die Dinge unschön. Die Sache artete in ein Chaos aus und es flog einiges umher. Stet (Howland, Ex-Schlagzeuger - Anm.d.Red.) mochte nicht, wie sich das Business entwickelte, und verließ deswegen die Band. Die anderen Jungs mochten es auch nicht. Mir gefiel auch…
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