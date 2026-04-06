Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Rubettes live on tour

teilen
mailen
teilen

April 2026

Mai 2026

September 2026

Alles über The Rubettes

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Metal Church: Kurdt Vanderhoof spricht über Line-up-Wechsel
Metal Church @ Bang Your Head 2016
Metal Church waren von Streit geplagt. Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof spricht darüber, warum die Band nun wieder ein neues Line-up hat.
Um Metal Church ist es selten ruhig. Zuletzt machten Kommentare von Ex-Sänger Marc Lopes die Runde, in denen er sich über die Band ausließ. Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof äußert sich nun im Interview mit Sea Of Tranquility zu dem veränderten Line-up und erklärt, wie es zustande kam. Kein Spaß Der Gitarrist erklärt: "Vor ungefähr zwei Jahren, nach unserer Australien-Tour, eskalierten die Dinge unschön. Die Sache artete in ein Chaos aus und es flog einiges umher. Stet (Howland, Ex-Schlagzeuger - Anm.d.Red.) mochte nicht, wie sich das Business entwickelte, und verließ deswegen die Band. Die anderen Jungs mochten es auch nicht. Mir gefiel auch…
Weiterlesen
Zur Startseite