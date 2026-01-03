The Sound Reasons live on tour

Megadeth-Sänger Dave Mustaine hat im Alter von 64 Jahren den Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu erhalten.
Dave Mustaine hat den Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu erhalten. Der 64-jährige Megadeth-Sänger wurde am 7. Dezember, an der Seite von fünf weiteren Männern, mit dem Schwarzen Gürtel ausgezeichnet. Sein Trainer Reggie Almeida, der Teil der brasilianischen Jiu-Jitsu-Schule ist, gratulierte den Männern über die Sozialen Medien. Stärke, Herz, Durchhaltevermögen und Bescheidenheit Unter einem Beitrag, auf dem die Mitglieder des Sportteams stolz mit ihren schwarzen Gürteln posieren, schrieb er: „Heute war nicht nur eine Gürtelauszeichnung… Es war ein Tag, der mein Herz berührt hat. Zu sehen, wie diese sechs Männer ihre schwarzen Gürtel bekommen, war emotional für mich – denn ich kenne…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.