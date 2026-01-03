The Staggers live on tour

Damit sammeln Sleep Token keine Sympathiepunkte: Vessel und Co. haben offenbar unerlaubt ein fremdes Foto für Merch benutzt.

Wenn sich Bands über Recht und Ordnung hinwegsetzen, kommt das nie gut an. Das dürfen gerade auch Sleep Token erfahren. Denn wie die Fotografin Laura Ioana V über die Sozialen Medien mitteilte, hat die britische Alternative-Formation eines ihrer Fotos ohne ihre Erlaubnis genommen und für einen Merchandise-Artikel verwendet. Uncooler Move Konkret geht es um ein Bild von Sleep Token-Frontmann Vessel, das Laura beim Konzert der Gruppe am 15. Juni 2023 beim Copenhell Festival in Kopenhagen im Auftrag für ein Musikmagazin geschossen hat. Laut ihrer Behauptung hat die Band ebenjenes Foto als Grundlage für eine Gedenkmünze benutzt, die die Musiker bei…