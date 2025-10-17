The Undertones live on tour

Auf unserer Couch erweist sich Wucan-Sängerin, Gitarristin, Flötistin und Theremin-Spielerin Francis Tobolsky als überaus reflektierte Persönlichkeit.
Das komplette Couch-Interview mit Francis Tobolsky findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Francis Tobolsky: Vermutlich der, den ich jetzt habe. MH: Wolltest du schon mal deine Musik an den Nagel hängen und einen „richtigen“ Job ergreifen? FT: Ja, na klar! Aber Bands, die länger als zehn Jahre aktiven Musikmachens überleben, sind wie Kakerlaken und gegen alles gewappnet. Diese Leute haben alles gesehen! Wenn man so weit ist, muss man…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.