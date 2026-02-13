We Lost The Sea live on tour

Die schwedische Metal-Band In Flames werkelt an ihrem nächsten Studioalbum. Das ist bisher über das kommende Werk bekannt.
In Flames arbeiten an einem neuen Studioalbum. Wie die schwedische Metal-Band in den Sozialen Medien zeigte, hat man sich in Los Angeles eingefunden, um das neue Material aufzunehmen. Viele Informationen zu dem kommenden Werk gibt es bisher noch nicht. Nur so viel: Sowohl alte als auch neue Gesichter werden mit von der Partie sein. Auf ein Neues Bisher lassen In Flames wenig durchsickern, was ihr kommendes Album betrifft. Die Band kündigte in den Sozialen Medien das Werk nur nebulös an. Gitarrist Björn Gelotte postete lediglich einen kurzen Videoclip mit dem Hashtag „ifxv“. Einige Fans wollen darin eine „XV“ (römische Zahl…
