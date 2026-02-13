Stahlzeit live on tour

Extreme und Nuno Bettencourt lassen nichts anbrennen und wollen auf der Erfolgswelle ihres 2023er-Albums SIX weitersurfen.
Nuno Bettencourt machte in jüngster Vergangenheit im Rahmen des Abschiedskonzerts von Ozzy Osbourne und Black Sabbath sowie den nachfolgenden MTV Video Music Awards von sich reden. Nun dreht der Ausnahmegitarrist wieder für seine Band Extreme die Verstärker auf. Denn die US-amerikanischen Hard-Rocker haben mit den Arbeiten an ihrem neuen und mittlerweile siebten Longplayer angefangen. Weiter angreifen Dies teilte Bettencourt über die Sozialen Medien mit, wo er ein Foto von sich im Aufnahmestudio vor einem großen Mischpult und einem Rechner postete, welches er wie folgt kommentierte: "Tag 1. 2026. Ex7reme." Man beachte die 7 anstelle des t in Extreme, die auf…
