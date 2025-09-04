Acoustic Affair live on tour

Jack Osbourne teilt zum ersten Mal nach dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne einen ergreifendes Video in den Sozialen Medien.
Im seinem ersten öffentlichen Instagram-Post seit dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne schreibt Jack Osbourne: „Seitdem mein Vater verstorben ist, war mir nicht danach, hier etwas zu posten. Mein Herz schmerzte zu sehr. Ich werde das hier kurz halten, denn er hasste lange, ausschweifende Reden. Er hat so vielen Menschen so viel bedeutet, doch ich hatte das Glück, Teil einer sehr kleinen Gruppe zu sein, die ihn ,Dad‘ nennen durfte. Mein Herz ist voller Traurigkeit und Trauer und gleichzeitig voll von Liebe und Dankbarkeit. Ich hatte 14501 Tage mit ihm und weiß, das ist ein Segen.“ Anschließend teilt Jack Osbourne…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.