Wincent Weiss live on tour

Am 05.07.2025 spielen Black Sabbath ein wirklich letztes Mal und haben viele weitere Bands und Musiker zu Gast. Alle Infos hier.
Es ist noch nicht vorbei, bis die fette Dame gesungen hat - lautet eine Redensart. Und in diesem Fall ist Ozzy Osbourne besagte Lady. Die Heavy Metal-Ikone kämpfte zuletzt bekanntlich mit seiner Gesundheit (insbesondere mit Rückenproblemen) und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich live von seinen Fans zu verabschieden. Am besten in seiner Heimatstadt Birmingham. Und genau diesen Wunsch erfüllen ihm nun Black Sabbath. Der Clou: Das Quartett steht dabei in Originalbesetzung auf der Bühne. Sprich: Neben Ozzy sind Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler sowie Schlagzeuger Bill Ward dabei, der bei der Abschiedstournee aus Fitness-Gründen nicht mit von der…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.