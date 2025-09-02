Wincent Weiss live on tour

Am 05.07.2025 spielen Black Sabbath ein wirklich letztes Mal und haben viele weitere Bands und Musiker zu Gast. Alle Infos hier.

Es ist noch nicht vorbei, bis die fette Dame gesungen hat - lautet eine Redensart. Und in diesem Fall ist Ozzy Osbourne besagte Lady. Die Heavy Metal-Ikone kämpfte zuletzt bekanntlich mit seiner Gesundheit (insbesondere mit Rückenproblemen) und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich live von seinen Fans zu verabschieden. Am besten in seiner Heimatstadt Birmingham. Und genau diesen Wunsch erfüllen ihm nun Black Sabbath. Der Clou: Das Quartett steht dabei in Originalbesetzung auf der Bühne. Sprich: Neben Ozzy sind Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler sowie Schlagzeuger Bill Ward dabei, der bei der Abschiedstournee aus Fitness-Gründen nicht mit von der…