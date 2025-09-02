Alvaro Soler live on tour

Baest-Bassist Mattias „Muddi“ Melchiorsen gibt anhand seiner Tattoos Einblick in die Band-Geschichte.
Die komplette Hautnah-Rubrik mit Mattias „Muddi“ Melchiorsen von Baest findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie alt warst du bei deinem ersten Tattoo, und wo hast du es stechen lassen? Muddi: Ich war ungefähr 25 Jahre alt. Geschehen ist es in Aarhus in einem Tattoo-Studio namens Société g28, das heute leider nicht mehr existiert. Der Künstler hieß Christian Bjerregaard. MH: Wie haben deine Familie und Freunde darauf reagiert? Muddi: Meine Freunde hielten es natürlich für cool. Meine Eltern haben…
