Lovehead live on tour

In einem aktuellen Interview hat sich Nicko McBrain an jenen Augenblick erinnert, in dem er spürte, dass er bald in Rente gehen sollte.
Nicko McBrain sitzt zwar nicht mehr live bei Iron Maiden am Schlagzeug, dennoch spielt er diesen Monat eine Handvoll Shows mit seiner eigenen Band Titanium Tart. Nun war der 73-Jährige bei Radiomoderator Eddie Trunk in dessen Sendung Trunk Nation bei SiriusXM zu Gast. Dabei erzählte der Musiker von dem Augenblick, in dem ihm klar wurde, dass er bald nicht mehr auf Tourneen gehen wird. "Es gab diesen zweiten Abend in Sydney, an dem ich persönlich fand, dass es wahrscheinlich mein schlechtester Auftritt war", rekapituliert das Iron Maiden-Urgestein. "Ich hielt es für eine wirklich schlechte Darbietung. Und ich erinnere mich, wie…
