Against The Current live on tour

Mit der Bekanntgabe ihrer Auftritte im Sommer verabschieden Igorrr Sängerin Marthe Alexandre. Eine Aushilfe ist bereits gefunden.
Vier Jahre lang hat Sopranistin Marthe Alexandre bei Igorrr für die klassischen Gesangs-Parts gesorgt, jetzt will sie sich anderen Projekten widmen. Dies gab die Formation um Mastermind Gautier Serre überraschend in den Sozialen Medien bekannt. Die Neuigkeiten gehen mit der Ankündigung der Shows für den kommenden Sommer einher. Gut beschäftigt Dem Statement zufolge wird die Sängerin „weder bei diesen noch bei den folgenden Shows dabei sein.“ Die Band erklärt weiter: „Marthe hat uns wissen lassen, dass sie sich in den kommenden Monaten auf private und berufliche Projekte konzentrieren muss. Da Igorrr uns alle bis 2026 und 2027 gut beschäftigt (mehr…
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