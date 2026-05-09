A Wilhelm Scream live on tour

Mit Elli Berlin läutet die Null Positiv-Sängerin eine neue, noch persönlichere Phase ihrer Karriere ein.

Das komplette Couch-Interview mit Elli Berlin findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Elli Berlin: Einige Auftritte in der Schlager-Branche, bei denen ich „angepasst“ sein sollte. Aber ich bin nicht gut in unauffällig. Spätestens da wusste ich, dass ich nicht dafür gemacht bin, meine Kanten abzuschleifen. MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte? EB: Ich funktioniere nicht auf halber Intensität. Ich fühle, denke und arbeite zu viel. Abschalten…