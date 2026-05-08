Stormo live on tour

In unserer vierten Staffel des METAL HAMMER Guitar Camp zeigen wir euch anschaulich, wie ihr eure Fertigkeiten an der Gitarre verbessern könnt – Tabulaturen inklusive.
Das METAL HAMMER Guitar Camp geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden. Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp. Host Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader, Al9x1) nimmt sich der „Next Generation“ an – Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon – Tabulaturen und Playthroughs inklusive! Ab dem 29. April 2026 zeigt euch Alex alle zwei Wochen exklusive Tipps und Tricks. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am…
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