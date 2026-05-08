Steröid live on tour

Boston-Frontmann Tommy DeCarlo hat das Zeitliche gesegnet. Bei dem Musiker wurden letzten Herbst Tumore im Kopf und in der Lunge gefunden.
Boston trauern um ihren Frontmann Tommy DeCarlo. Der US-Amerikaner stieg 2007 nach dem Tod von Originalsänger Brad Delp ein und bekam im September 2025 die Diagnose, dass er Hirnkrebs hat. Er wurde lediglich 60 Jahre alt — und starb genau 19 Jahre nach seinem Vorgänger am Mikrofon. Toller Mensch "Heute morgen hat Tommy seinen Kampf gegen den Krebs verloren", informierte Haupt-Songwriter Tom Scholz am gestrigen Montag, den 9. März 2026. "Jeder, der Tommy auf der Bühne hat singen hören, weiß, was für ein begabter Künstler er war. Doch nur wenige wissen, wie hart er gearbeitet hat, um diese Rolle als…
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