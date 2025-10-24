Agnostic Front live on tour

Judas Priest-Frontmann Rob Halford will noch so lange wie möglich auf der Bühne stehen, denn bei Live-Auftritten blüht er auf.
Rob Halford ist nicht mehr der Jüngste, doch mit seinen 74 Jahren ist der Judas Priest-Frontmann noch ziemlich fidel. Und das will der Brite ausnutzen, wie er im Interview mit The Sound 228 zur Protokoll gab. Auf die Frage, ob er glaubt, noch weitere zehn Jahre mit seiner Musikgruppe auftreten zu können, oder er eine Konzertreise nach der nächsten angeht, erwiderte der Sänger: "Warum nicht? Der Herr lässt mich hier immer noch die Arbeit verrichten. Das ist es also für mich: Ich bin hier, um etwas zu machen, das ich sehr gerne und mit Freude tue. Endorphinausschüttung Diese Stimme macht…
