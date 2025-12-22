Arrested Denial live on tour

Ossy Hoppe über Ozzy Osbourne. Ausführlicher Rückblick auf das Metal-Jahr. Mord an Rob Reiner, Aus bei Battle Beast u.a.

Live To Win – die Verlosung Der METAL HAMMER-Jahrespoll lockt mit Weihnachtsverlosung und fetten Preisen! Back In Black – das Metal-Update Trennungsmeldung aus Finnland: Battle Beast und Sängerin Noora Louhimo haben keine gemeinsame Zukunft. Wie geht es für beide Parteien weiter? Rob Reiner ist tot. Der Regisseur von ‘This Is Spinal Tap’ wurde ermordet – die Metal- und Medienwelt ist bestürzt. Heavy Metal Breakdown – der METAL HAMMER-Jahresrockblick Nur in METAL HAMMER bekommt ihr die 131 besten Metal-Alben des Jahres – unterteilt in 13 Metal-Subgenres und persönliche Lieblingsalben der Redaktions-Jury. Wer stellt das Album des Jahres? Don’t Talk To Strangers…