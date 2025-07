Bilk live on tour

Der aktuelle Foreigner-Frontmann Kelly Hansen will noch ein paar andere Dinge verwirklichen, solange er kann.

Foreigner tauschen demnächst notgedrungen ihren Sänger aus. Der aktuelle Frontmann Kelly Hansen wird noch die anstehende Sommertournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika bestreiten. Anschließend übergibt der 64-Jährige das Mikro an Luis Maldonado, welcher schon seit 2021 in Sachen Gitarre, Bass und Background-Gesang für die Formation im Einsatz ist. Eigenes Süppchen Nun hat Kelly Hasen im Interview bei Entertainment Tonight erläutert, warum er den Staffelstab an Maldonado weiterreicht. "Es ist einfach an der Zeit für mich, andere Sachen in meinem Leben zu machen, solange ich das noch kann. Und es war eine großartige Erfahrung für mich. Ich habe nichts außer Liebe…