Blind Butcher live on tour

2023 veröffentlichten Staind das erste neue Album nach zwölf Jahren Funkstille. Diesmal soll es nicht so lange dauern, bis neue Musik kommt.
In den letzten Jahren machten Staind – allen voran Sänger Aaron Lewis – eher mit zweifelhaften Aktionen und Aussagen Schlagzeilen als mit ihrer Musik. Erst sprach sich Lewis für Putin aus, dann holte er einen rechtsextremen Kongressabgeordneten auf die Bühne. Schließlich legte er nahe, dass Kinder in der Schule Waffen tragen sollen, um den Amokläufen ein Ende zu bereiten. Und zuletzt tötete er 32 Kojoten, um mit ihnen den Schriftzug „Trump 24“ zu bilden. So weit, so... irrsinnig. Herumschwirrende Lieder Diesmal kam Mike Mushok zu Wort. Im Interview mit Audio Ink Radio wurde der Gitarrist zu möglichen neuen Songs befragt.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.