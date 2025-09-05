Cammy Barnes live on tour

Mit 41 Jahren sind Obituary keine allzu junge Band mehr. Entsprechend gemächlich gehen die Death-Metaller auch etwaige Vorhaben an.
2024 feierten Obituary ihr 40-jähriges Bestehen. Dieses Jahr wird der 35. Geburtstag des zweiten Albums CAUSE OF DEATH zelebriert, das als absoluter Death Metal-Klassiker gilt. Das letzte Studioalbum DYING OF EVERYTHING erschien Anfang 2023. Wenngleich bekannt ist, dass die Tardy-Brüder und ihre Kompagnons es mit der Albumproduktion ruhig angehen lassen, sei die Frage nach Nachschub mittlerweile gestattet. Fragen über Fragen Das dachte sich wohl auch Oran O’Beirne von Bloodstock TV und hat deshalb bei Drummer Donald Tardy nachgehakt. Dieser erklärt: „In der Rock’n’Roll-Industrie macht man Pläne, und nichts davon bleibt fest und wird verschoben – das passiert ständig. Deshalb möchte…
