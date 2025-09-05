Blood Club live on tour

120 Gäste aus der Musikszene und dem Pop-Business bei „Quiz & Shout“, der neuen Rate-Show. Wer ist der cleverste Nerd? Am Ende triumphiert das Publikum über die Redaktionen.

Wann fand das erste Wacken Open Air statt? In welchem Beatles-Song wird ein Gitarrensolo rückwärts gespielt? Und womit hatte Bill Kaulitz vor 22 Jahren seinen ersten TV-Auftritt? Eine dieser drei Fragen konnten fast alle beantworten, die beim ersten Pop-Quiz von Rolling Stone, Musikexpress und METAL HAMMER teilnahmen. Ratet mal, welche? „Quiz & Shout“ heißt das neue Live-Format für Musik-Nerds und Just-for-Fun-Quizzer, das am Mittwochabend im „Wiener Blut“ in Berlin-Kreuzberg Premiere feierte. Ins Leben gerufen von Mediahouse Berlin, in dem die drei führenden Musikmarken erscheinen, unterstützt von Kruger Media. Zwei Stunden lang qualmten die Köpfe der rund 120 Gäste. Es galt,…