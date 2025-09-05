Till Brönner live on tour

Die Australier von Parkway Drive veröffentlichen einen Live-Mitschnitt eines Medleys aus ihrem Debüt KILLING WITH A SMILE.
Parkway Drive feiern mit ihrer aktuellen Tour ihr zwanzigstes Jubiläum. Für die Tournee, die schon letztes Jahr in Australien stattfand, überlegten die Metaller, wie sie ihr Debütalbum am besten im Set unterbringen könnten. Das Resultat ist das Medley, das ab sofort auf Youtube zu sehen ist. Lösungsorientiert Frontmann Winston McCall erzählt: "Das KILLING WITH A SMILE-Medley entstand aus einem Problem heraus: Wie repräsentiert man ein legendäres Album in einer Setlist, wenn jeder Song für sich genommen einen legendären Moment hat? Es ist verdammt schwer, einen Song oder sogar ein paar Songs für eine Setlist auszuwählen, ohne einige Perlen auszulassen." Weiter erklärt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.