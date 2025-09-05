Cardinals live on tour

Nachhilfeunterricht: In einem Online-Kurs lehren die Scorpions, was es braucht, um genauso erfolgreich zu sein wie die Rock-Stars selbst.
2025 scheint niemand um die Scorpions herumzukommen. Anfang Juli feierte die Band ihren 60. Geburtstag mit einer großen Liveparty in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimat Hannover. Zu den geladenen Gästen gehörten keine Geringeren als Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest. Das aufgezeichnete Konzert soll zudem am 14. November unter dem Titel COMING HOME LIVE veröffentlicht werden. Obendrein ist derzeit ein Film in Arbeit, der die beeindruckende Geschichte der Band darstellen soll. Lernen und lehren Nun steigen Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs auch noch in den Bildundssektor ein. Ihrer langjährige Erfahrung wollen die Scorpions jetzt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.