Blink-182 live on tour

Jason Newsted (Ex-Metallica) meldet sich zurück. Alissa White-Gluz steigt bei Dragonforce ein! Wir analysieren die Iron Maiden-Doku (und schicken euch ins Kino!). Album der Woche von Draconian. Interview mit Fateful Finality u.a.
Back In Black – das Metal-Update Jason Newsted hatte Krebs Alissa White-Gluz singt jetzt bei Dragonforce Riot V und Sänger Todd Michael Hall gehen getrennte Wege Review zur Doku ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ Live To Win – die Verlosung Gewinnt Kino-Tickets für die Iron Maiden-Dokumentation! Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Draconian IN SOMNOLENT RUIN Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Fateful…
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