Bombargo live on tour

Nach vielen vergeblichen Nominierungen gewann Chris Adler 2017 seinen ersten Grammy. In einem Interview sprach er über die Erfahrung.
In einem neuen Interview mit Chris Akin Presents... sprach Schlagzeuger Chris Adler (Ex-Lamb Of God) über den Grammy, den er vor kurzem gewann. Gewürdigt wurde durch den Preis jedoch nicht seine Arbeit mit Lamb Of God, sondern sein Mitwirken an DYSTOPIA von Megadeth. Adler trommelte die Schlagzeugstimme des Titellieds ein und gewann dafür den Grammy für die "Best Metal Performance" im Februar 2017. Zwei Seelen in der Brust von Chris Adler Auf die Frage, wie es sich anfühlte, diese Auszeichnung nicht mit seiner Haupt-Band zu gewinnen, hatte Adler eine sehr direkte Antwort. "Mit Lamb Of God einen Grammy zu gewinnen,…
