Ball Park Music live on tour

November 2025

Dezember 2025

Alles über Ball Park Music

Ghost: Mehr Bands sollten Handy-freie Konzerte spielen
Ghost am 24. April 2025 in der Münchner Olympiahalle
Laut Sänger Tobias Forge waren die bisherigen Handy-freien Konzerte von Ghost ein voller Erfolg, und mehr Bands sollten nachziehen.
Im April veröffentlichen Ghost ihr sechstes Studiowerk SKELETÁ, mit dem es anschließend auf Welttournee ging. Einen Aufschrei unter Fans gab es bereits im Vorfeld, als die Band die Auftritte als Handy-freie Zone ankündigte. Rückblickend betrachtet empfindet Sänger und Mastermind Tobias Forge diese Entscheidung als einzig richtige. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Altmodisch Im Interview mit Loudwire Nights erklärt der Musiker: „Ich glaube, dass nicht viele Leute verstanden haben, was das bedeutet und welche Gefühle es in ihnen auslöst und wie es uns allen besser geht.“ Forge für seinen Teil findet, dass Konzerte ohne Handy „definitiv besser“ sind. Das…
