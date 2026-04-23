Bull Brigade live on tour

Seit einigen Jahren sind Simone Simons und Elize Ryd eng befreundet – eine gemeinsame Tournee war nur eine Frage der Zeit.
Den kompletten Schlagabtausch zwischen Simone Simons (Epica) und Elize Ryd (Amaranthe) findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was ist anders daran, mit Frauen zu touren als mit Männern? Elize Ryd: Ich habe schon gemerkt, dass die Jungs ruhiger sind, wenn eine Frau dabei ist. Bands, die keine Frau dabei haben, sagen oft: „Wir schätzen es sehr, eine Frau um uns zu haben, weil wir uns dann ein bisschen mehr zusammenreißen.“ Außerdem ist es heutzutage sehr beliebt, Frauen in…
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