Chris Brokaw live on tour

Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Sechs weitere Bands wurden bekanntgegeben.
Prophecy Fest Datum 03.09. bis 05.09.2026 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2026 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: The 3rd And The Mortal Camerata Mediolanense Dold Vorde Ens Navn Dornenreich Empyrium Farsot Klimt 1918 Nergal & Misþyrming (perform SVENTEVITH (STORMING NEAR THE BALTIC)) Paragon Of Beauty Secrets Of The Moon Sleeping Pulse Spiritual Front Sun Of The Sleepless Tiamat Running Order Weitere Informationen Anfahrt Seit 2015 findet das Prophecy Fest in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der…
