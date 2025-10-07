Cruvior live on tour

Nachdem bereits im Mai ein neuer Song veröffentlicht wurde, kündigt Saitenvirtuose John 5 nun offiziell ein neues Soloalbum an.
Mit ‘Fiend’ erschien Mitte Mai dieses Jahres ein neues Solostück von John 5. Dafür holte sich der Mötley Crüe-Gitarrist tatkräftige Unterstützung des legendären Drummers Kenny Aronoff. Für seine neueste Veröffentlichung ‘Deviant’ konnte John 5 Schlagzeuger Stephen Perkins (unter anderem Jane’s Addiction, Porno for Pyros) und Bassist Bryan Beller (unter anderem Aristocrats, Satriani, Dethklok, Vai) verpflichten. Überall Geister Mit dem Erscheinen der zweiten Single kündigt John 5 sein inzwischen 14. Soloalbum an. GHOST soll am 10. Oktober veröffentlicht werden und damit pünktlich zur gemeinsamen US-Tour mit Richie Kotzen. Neben bereits erwähnten Musikern ist auch Mötley Crüe-Kollege Tommy Lee auf GHOST dabei…
