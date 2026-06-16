Cuntroaches live on tour

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„Metallica Mondays“ kehren für einen guten Zweck zurück
Robert Trujillo (l.) und James Hetfield beim Metallica-Auftritt am 13. Dezember 2024 im YouTube Theater in Inglewood
Während der Pandemie hatten Metallica eine Online-Serie gestartet, die sie jetzt wiederbeleben – diesmal allerdings für einen guten Zweck.
Die Live-Konzertreihe „Metallica Mondays“ ist zurück! Die Thrash-Metal-Giganten hatten die Reihe bereits während der Pandemie ins Leben gerufen, doch dieses Mal sammeln Metallica damit Spenden für ihre gemeinnützige Organisation All Within My Hands. Den Auftakt der Reihe macht ein Webcast eines Benefizkonzerts vom 3. November 2018, aus dem im Anschluss das Live-Album HELPING HANDS…LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC entstand. Für den gesamten Monat soll jeden Montag (hierzulande in der Nacht auf Dienstag) ein Konzertvideo online gestellt werden. Die Band merkt an, dass die Shows kostenlos zu streamen seien. „Wenn ihr jedoch die Möglichkeit habt, könnt ihr im Rahmen des…
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